ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА 27 ФЕВРАЛЯ 2026 9

«Отар Хунцария долгие годы работал над этой книгой. Его вклад в искусство неоценим: он стремился сохранить уникальные знания об абхазских инструментах для будущих поколений», – отметила замминистра.

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра культуры республики Динара Смыр в ходе презентации подчеркнула, что выход учебника – важный шаг в сохранении национальной идентичности.

Директор Сухумского государственного училища культуры Сира Авидзба назвала издание «первой ласточкой» в методической литературе по народной музыке. Она напомнила, что Хунцария стоял у истоков создания национального оркестра и является автором знаковых произведений, таких как «Нарҭаа рышьҭабжь» и «Колыбельная Сатаней-Гуаша».

Учебник выпущен тиражом 400 экземпляров и будет безвозмездно передан в музыкальные школы, училища и культурные центры страны. Издание включает в себя исторические сведения об инструменте, детальное описание строения апхиарцы, методика настройки струн, основы музыкальной грамоты и практические упражнения. Редактором книги выступил директор Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) Арда Ашуба. В состав творческой группы также вошли музыкальные редакторы Роза Чамагуа и Нинель Бжания, художник Руслан Габлия и дизайнер Руфина Квициния, компьютерный набор и верстка Кетия Анжела.

Книга подготовлена на основе авторской рукописи Хунцария, которую в 2024 году передала Министерству культуры художественный руководитель ансамбля «Гунда» Роза Чамагуа.

Проект реализован при финансовой поддержке ведомства.