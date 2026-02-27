 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА 27 ФЕВРАЛЯ 2026 9

Новости Пятница, 27 февраля 2026 13:02
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА 27 ФЕВРАЛЯ 2026 9

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра культуры республики Динара Смыр в ходе презентации подчеркнула, что выход учебника – важный шаг в сохранении национальной идентичности.

«Отар Хунцария долгие годы работал над этой книгой. Его вклад в искусство неоценим: он стремился сохранить уникальные знания об абхазских инструментах для будущих поколений», – отметила замминистра.

Директор Сухумского государственного училища культуры Сира Авидзба назвала издание «первой ласточкой» в методической литературе по народной музыке. Она напомнила, что Хунцария стоял у истоков создания национального оркестра и является автором знаковых произведений, таких как «Нарҭаа рышьҭабжь» и «Колыбельная Сатаней-Гуаша».

Учебник выпущен тиражом 400 экземпляров и будет безвозмездно передан в музыкальные школы, училища и культурные центры страны. Издание включает в себя исторические сведения об инструменте, детальное описание строения апхиарцы, методика настройки струн, основы музыкальной грамоты и практические упражнения. Редактором книги выступил директор Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) Арда Ашуба. В состав творческой группы также вошли музыкальные редакторы Роза Чамагуа и Нинель Бжания, художник Руслан Габлия и дизайнер Руфина Квициния, компьютерный набор и верстка Кетия Анжела.

Книга подготовлена на основе авторской рукописи Хунцария, которую в 2024 году передала Министерству культуры художественный руководитель ансамбля «Гунда» Роза Чамагуа.

Проект реализован при финансовой поддержке ведомства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 13:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРОР ОТОЗВАЛ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕПУТАТУ КВАРЧИЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ И ПОВТОРНОЙ ПОДАЧИ В ВЕРХОВНЫЙ СУД КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.