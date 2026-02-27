 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Новости Пятница, 27 февраля 2026 13:04
Оцените материал
(0 голосов)
КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 7 марта в 18:00 в Новоафонской пещере состоится концерт Государственной хоровой капеллы РА «Симфония весны». В программе концерта, посвященного Международному женскому дню, –классические произведения великих композиторов о весне, пробуждении природы и женской грации. Вдохновляющая музыка и атмосфера настоящего весеннего настроения.

Билеты на сайте ticketme.biz и в офисах А-мобаил.

Новый Афон, улица Чанба, 1.

Входной билет – 5 000 руб.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА 27 ФЕВРАЛЯ 2026 9
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.