КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 7 марта в 18:00 в Новоафонской пещере состоится концерт Государственной хоровой капеллы РА «Симфония весны». В программе концерта, посвященного Международному женскому дню, –классические произведения великих композиторов о весне, пробуждении природы и женской грации. Вдохновляющая музыка и атмосфера настоящего весеннего настроения.