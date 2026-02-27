КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ
Новости Пятница, 27 февраля 2026 13:04
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 7 марта в 18:00 в Новоафонской пещере состоится концерт Государственной хоровой капеллы РА «Симфония весны». В программе концерта, посвященного Международному женскому дню, –классические произведения великих композиторов о весне, пробуждении природы и женской грации. Вдохновляющая музыка и атмосфера настоящего весеннего настроения.
Билеты на сайте ticketme.biz и в офисах А-мобаил.
Новый Афон, улица Чанба, 1.
Входной билет – 5 000 руб.
