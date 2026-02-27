САИД КУЛАНБА РАССКАЗАЛ СТУДЕНТАМ О ГРАНТАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии состоялась встреча-диалог на тему «Международное молодежное сотрудничество Абхазии и России». Мероприятие было посвящено актуальным вопросам участия абхазской молодежи в международных форумах, образовательных и культурных проектах.

Спикером встречи выступил главный специалист по международным связям Госкомитета по делам молодежи и спорта Саид Куланба. В своем выступлении он подробно остановился на реальных механизмах, позволяющих молодым людям из Абхазии выходить на международный уровень, участвовать в обменных программах и находить единомышленников за рубежом.

В ходе живого и открытого разговора участники – студенты Абхазского государственного университета и активная молодежь республики, – получили исчерпывающую информацию о предстоящих в 2026 году возможностях. К диалогу присоединились стратегические партнеры из Российской Федерации: руководитель департамента по взаимодействию с государственными органами и регионами АНО «Больше, чем путешествие» Арина Прынева, начальник Управления регионального взаимодействия Форумной дирекции Росмолодежи Виктория Денисова, заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Вадим Король, а также представители Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики – заместитель министра Мурат Борисович Бжедугов и начальник отдела по реализации приоритетных проектов Лина Мафедзова.

Как отметил Саид Куланба, география сотрудничества продолжает расширяться, открывая перед абхазской молодежью новые горизонты:«Сегодня у нас состоялось международное молодежное мероприятие. На площадке собрались студенты АГУ, активная молодежь и гости. Мы пообщались с ребятами, обсудили их инициативы и планы. К нам по онлайн-трансляции присоединились наши ключевые партнеры. Партнеры анонсировали крупные проекты, которые пройдут в 2026 году. Форумная дирекция открыла для нашей молодежи доступ к 38 форумным площадкам. Это серьезная возможность для самореализации, обмена опытом и продвижения инициатив».

Многие форумы уже имеют утвержденные даты, каждый сможет найти площадку по душе: для творческих людей, для учителей, для экологов и управленцев.

Представители проекта «Твой ход» рассказали о возможностях для первокурсников и старост учебных групп выиграть гранты в размере до 1 000 000 рублей на реализацию социально значимых идей.

Совместно с коллегами из Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики принято решение о проведении перекрестных форумов. Мероприятия, направленные на культурно-деловой обмен и разработку совместных проектов, пройдут как на территории Абхазии, так и в Кабардино-Балкарии.

Диалог получился максимально практико-ориентированным. Участники встречи не только узнали о существующих проектах, но и получили конкретные рекомендации и «дорожную карту»: с чего начать свой путь в международной деятельности и как интегрироваться в действующие программы уже сегодня.