 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

САТБЕЙ КОКОСКЕРИЯ ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ И 6 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Новости Пятница, 27 февраля 2026 17:05
Оцените материал
(0 голосов)
САТБЕЙ КОКОСКЕРИЯ ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ И 6 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Олеси Тарба, судей Екатерины Адлейба, Беслана Берулава вынес приговор в отношении Кокоскерия Сатбея Закановича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 (умышленное причинение смерти другому человеку) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Кокоскерия С.З. до вступления приговора в законную силу остается прежней – содержание под стражей.        

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.

Указанное лицо считается невиновным до момента вступления приговора в законную силу.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 17:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « САИД КУЛАНБА РАССКАЗАЛ СТУДЕНТАМ О ГРАНТАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА НЕ НАРУШАЛА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРОРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.