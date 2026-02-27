САТБЕЙ КОКОСКЕРИЯ ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ И 6 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Олеси Тарба, судей Екатерины Адлейба, Беслана Берулава вынес приговор в отношении Кокоскерия Сатбея Закановича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 (умышленное причинение смерти другому человеку) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Кокоскерия С.З. до вступления приговора в законную силу остается прежней – содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.

Указанное лицо считается невиновным до момента вступления приговора в законную силу.