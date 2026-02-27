КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА НЕ НАРУШАЛА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРОРА

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Коллегия из трех судей Верховного суда Республики Абхазия в составе: председательствующего – судьи Шония Т.В., судей – Пилия О.В. и Авидзба М.З., с участием депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия К.В., защитников депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия К.В. – адвокатов Смыр Н.В. и Тания М.Г., в отсутствии генерального прокурора Агрба А.Н., надлежаще уведомленного о дате судебного заседания, рассмотрела в закрытом судебном заседании поступившее в Верховный суд Республики Абхазия 27 февраля 2026 г. заявление генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. с просьбой об оставлении без рассмотрения представления генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. о даче заключения о наличии оснований для предъявления депутату Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия К.В. обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в связи с его отзывом.

Заявление генерального прокурора не содержало мотивы отзыва представления.

По результатам рассмотрения данного заявления Коллегия судей Верховного суда Республики Абхазия вынесла определение об оставлении без рассмотрения представления генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. о даче заключения о наличии оснований для предъявления депутату Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VII созыва Кварчия К.В. обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с частью 2 статьи 405 УПК РА рассмотрение представления Генерального прокурора Республики Абхазия о даче заключения о наличии или об отсутствии в действиях депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия признаков преступления проводится с его участием, а также с участием лица, в отношении которого внесено представление, и его защитника в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня поступления представления генерального прокурора в суд.

Представление генерального прокурора Агрба А.Н. о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия К.В. к уголовной ответственности поступило в Верховный суд РА 13 февраля 2026 г.

20 февраля 2026 года защитниками депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия К.В. – адвокатами Смыр Н.В. и Тания М.Г. в судебном заседании было заявлено об отводах судей Авидзба М.З. и Адлейба Е.А.

23 февраля 2026 г. председатель Верховного суда Бутба С.Р. вынесла постановление о разрешении заявлений об отводах судей, в соответствии с которым заявление об отводе члена Коллегии – судьи Адлейба Е.А. было удовлетворено.

В соответствии с частью 10 статьи 65 УПК РА при удовлетворении заявления об отводе (самоотводе) рассмотрение дела откладывается.

В связи с вышеизложенным, рассмотрение представления генерального прокурора Агрба А.Н. о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия К.В. к уголовной ответственности в соответствии с требованиями части 10 статьи 65 УПК РА было отложено на 27 февраля 2026 г.

Таким образом, Коллегией Верховного суда при рассмотрении представления Генерального прокурора Агрба А.Н. не были нарушены сроки его рассмотрения.

Отложение в соответствии с законодательством сроков рассмотрения представления не является препятствием для дальнейшего рассмотрения дела по существу.

Таким образом, информация, содержащаяся в заявлении начальника судебного управления Генеральной прокуратуры Амичба Д.Ф., об имевшем место нарушении сроков рассмотрения представления Генерального прокурора РА, не соответствует действительности.