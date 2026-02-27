В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «БАНК АБХАЗИИ»

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «БАНК АБХАЗИИ».

Номинал: 10 апсаров

Качество: Пруф-лайк

Художник: Папаскири Ирма Валерьевна

Дата выпуска: 26.02.2026 г.

Каталожный номер: 0133

Аверс. В левой половине поля монеты на матовом фоне расположено изображение государственного герба Республики Абхазия, с правой стороны от герба отчеканен номинал в две строки «10 псарк». В верхней и нижней частях поля отчеканены декоративные элементы на основе абхазского национального орнамента. В нижней части монеты изображена дата 2026.

Реверс. Центральным элементом композиции является изображение здания национального банка Республики Абхазия. В верхней части поля изображен символ национального банка, а в нижней надпись «Апсны Абанк» и национальный орнамент, выполненные в технике выборочного золочения.