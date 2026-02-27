В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ МОНЕТА «БАНК АБХАЗИИ»
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты «БАНК АБХАЗИИ».
Тираж: 200 шт.
Диаметр: 39 мм
Материал: Серебро 925 с золочением
Масса изделия: 33,94±0,31 г
Номинал: 10 апсаров
Качество: Пруф-лайк
Художник: Папаскири Ирма Валерьевна
Дата выпуска: 26.02.2026 г.
Каталожный номер: 0133
Аверс. В левой половине поля монеты на матовом фоне расположено изображение государственного герба Республики Абхазия, с правой стороны от герба отчеканен номинал в две строки «10 псарк». В верхней и нижней частях поля отчеканены декоративные элементы на основе абхазского национального орнамента. В нижней части монеты изображена дата 2026.
Реверс. Центральным элементом композиции является изображение здания национального банка Республики Абхазия. В верхней части поля изображен символ национального банка, а в нижней надпись «Апсны Абанк» и национальный орнамент, выполненные в технике выборочного золочения.
Последнее от Super User
- КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА НЕ НАРУШАЛА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНПРОКУРОРА
- САТБЕЙ КОКОСКЕРИЯ ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ И 6 МЕСЯЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
- САИД КУЛАНБА РАССКАЗАЛ СТУДЕНТАМ О ГРАНТАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ
- КОНЦЕРТ «СИМФОНИЯ ВЕСНЫ» В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ
- ПРЕЗЕНТОВАНО ПОСОБИЕ ПО ИГРЕ НА АБХАЗСКОМ НАРОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ АПХИАРЦА