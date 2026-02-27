 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Пятница, 27 февраля 2026 18:12
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Геннадия Цулая кандидатом в депутаты Парламента по округу №30, сообщили в комиссии.

Повторные выборы в округе №30 (Кутолский) и округе №34 (Ткуарчалский второй) назначены на 18 апреля. Они связаны с досрочным прекращением полномочий депутатов Вахтанга Голандзия, убитого во время стрельбы в Парламенте в декабре 2024 года, и Германа Качарава, назначенного и.о. главы Ткуарчалского района.

