ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Геннадия Цулая кандидатом в депутаты Парламента по округу №30, сообщили в комиссии.

Повторные выборы в округе №30 (Кутолский) и округе №34 (Ткуарчалский второй) назначены на 18 апреля. Они связаны с досрочным прекращением полномочий депутатов Вахтанга Голандзия, убитого во время стрельбы в Парламенте в декабре 2024 года, и Германа Качарава, назначенного и.о. главы Ткуарчалского района.