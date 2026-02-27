 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ. ГРАНТЫ – 1 СЕЗОН»

Новости Пятница, 27 февраля 2026 18:48
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ. ГРАНТЫ – 1 СЕЗОН»

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новые возможности для молодежи Абхазии – открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты – 1 сезон»

Проект дает возможность получить до 1 000 000 ₽ на реализацию идеи.

Дедлайн подачи заявок – 15 апреля. Всего 18 номинаций – точно есть твоя.

Участвовать могут все от 14 до 35 лет. Это не просто грант – это шанс заявить о себе на всю страну.

Чтобы подать заявку: зарегистрируйтесь на платформе ФГАИС «Молодежь России», выберите номинацию, заполните форму и отправьте.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 18:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ГЕННАДИЯ ЦУЛАЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.