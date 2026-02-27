ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ. ГРАНТЫ – 1 СЕЗОН»
Новости Пятница, 27 февраля 2026 18:48
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Новые возможности для молодежи Абхазии – открыт прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты – 1 сезон»
Проект дает возможность получить до 1 000 000 ₽ на реализацию идеи.
Дедлайн подачи заявок – 15 апреля. Всего 18 номинаций – точно есть твоя.
Участвовать могут все от 14 до 35 лет. Это не просто грант – это шанс заявить о себе на всю страну.
Чтобы подать заявку: зарегистрируйтесь на платформе ФГАИС «Молодежь России», выберите номинацию, заполните форму и отправьте.
