В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия подведены итоги подготовки войск (сил) за февраль 2026 года. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистров обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.
Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Владимир Савченко довел до присутствующих результаты Совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами, прошедшей в соответствии с Планом подготовки ВС в середине февраля. За высокие показатели в ходе СШТ ряд офицеров были награждены ведомственными медалями и грамотами министра обороны.
В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).
С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, генерал-полковник Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению.
В рамках мероприятия министр наградил почетными грамотами победителей легкоатлетического соревнования 4х400 метров.
