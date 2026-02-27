 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Новости Пятница, 27 февраля 2026 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Республики Абхазия подведены итоги подготовки войск (сил) за февраль 2026 года. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистров обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Владимир Савченко довел до присутствующих результаты Совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами, прошедшей в соответствии с Планом подготовки ВС в середине февраля. За высокие показатели в ходе СШТ ряд офицеров были награждены ведомственными медалями и грамотами министра обороны.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, генерал-полковник Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению.

В рамках мероприятия министр наградил почетными грамотами победителей легкоатлетического соревнования 4х400 метров.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 27 февраля 2026 19:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «РОСМОЛОДЕЖЬ. ГРАНТЫ – 1 СЕЗОН» ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ МЕРОПРИЯТИЕ «МОЛОДОЕ ТВОРЧЕСТВО» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.