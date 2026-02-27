ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ МЕРОПРИЯТИЕ «МОЛОДОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Сухум. 27 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, и. о. министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба посетили мероприятие «Молодое творчество», организованное в Новом Афоне Благотворительным фондом «Акзаара». В благотворительном концерте выступили подопечные фонда – дети с ограниченными возможностями здоровья, а также творческие коллективы Нового Афона и школьники из других городов Абхазии, которые прочитали стихи, пели песни, танцевали.

Премьер-министр поблагодарил организаторов за концерт и отметил, что государство будет поддерживать инициативы благотворительных организаций.

«Государственная социальная политика в нашей стране охватывает и такую категорию граждан. Мы все прекрасно знаем, что оказываемая государственная помощь не всегда является достаточной и не в полной мере покрывает существующие потребности.

На сегодняшний день на государственном учете в нашей стране в категории «инвалиды с детства» состоят 3090 человек, из них 718 - дети до 16 лет. Все они нуждаются в качественной помощи и поддержке, а также в создании доступной среды для жизни.

В этой связи президент Республики Абхазия поручил Кабинету министров провести анализ и представить предложения по внедрению новых форм и методов реабилитации, усилению социальной поддержки и созданию максимально доступной безбарьерной среды. Такие предложения уже готовятся, и я уверен, что в ближайшее время они будут представлены и реализованы», – сказал премьер-министр.

Владимир Делба сообщил, что получил известие о решении главы государства принять участие в благотворительной акции в честь сегодняшнего концерта. Президент принял решение оказать фонду поддержку в размере 500 тысяч рублей.

«От себя лично и от имени моих коллег хочу выразить искреннюю признательность организаторам и всем участникам благотворительного концерта. Очень важно поддерживать друг друга, создавать условия, при которых каждый может рассчитывать на помощь и поддержку в любую минуту. Сегодня со сцены звучали слова о дружбе, единстве и самоотверженности. Искренне желаю, чтобы все ваши мечты и желания сбывались», – сказал премьер-министр.

Об этом сообщает сайт КМ.