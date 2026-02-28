 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Новости Суббота, 28 февраля 2026 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства экономического развития РФ во главе с министром Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом. Президент Абхазии Бадра Гунба совместно с представителями делегации в международном аэропорту «Сухум» имени В. Г. Ардзинба осмотрели инфраструктуру объекта и обсудили перспективы его дальнейшего развития.

Затем Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и Максим Решетников посетили завод по производству молочной продукции в селе Лабра Очамчырского района.

Директор завода «Молочный двор» Батал Дзяпшба проинформировал о ходе реализации проекта. Объект площадью около 3 тысяч квадратных метров построен в рамках программы льготного кредитования. К работам приступили в августе 2024 года. Завод планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2026 года.

Предприятие рассчитано на производство 10 тонн продукции в сутки. Ассортимент будет включать молоко, сметану, кефир, сыры, творог и масло. Сейчас объект готов на 95%, завершается монтаж оборудования.

644149795_1344182614395547_1758509812935248194_n.jpg

На начальном этапе на заводе предусмотрено 35 рабочих мест, а при выходе на полную мощность штат увеличится до 45 человек.

В начале апреля в Сухуме пройдет Абхазский инвестиционный форум. Об этом по окончании встречи с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Суббота, 28 февраля 2026 18:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ МЕРОПРИЯТИЕ «МОЛОДОЕ ТВОРЧЕСТВО» БАДРА ГУНБА И МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.