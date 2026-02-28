В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства экономического развития РФ во главе с министром Максимом Решетниковым прибыла в Абхазию с рабочим визитом. Президент Абхазии Бадра Гунба совместно с представителями делегации в международном аэропорту «Сухум» имени В. Г. Ардзинба осмотрели инфраструктуру объекта и обсудили перспективы его дальнейшего развития.

Затем Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и Максим Решетников посетили завод по производству молочной продукции в селе Лабра Очамчырского района.

Директор завода «Молочный двор» Батал Дзяпшба проинформировал о ходе реализации проекта. Объект площадью около 3 тысяч квадратных метров построен в рамках программы льготного кредитования. К работам приступили в августе 2024 года. Завод планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2026 года.

Предприятие рассчитано на производство 10 тонн продукции в сутки. Ассортимент будет включать молоко, сметану, кефир, сыры, творог и масло. Сейчас объект готов на 95%, завершается монтаж оборудования.

На начальном этапе на заводе предусмотрено 35 рабочих мест, а при выходе на полную мощность штат увеличится до 45 человек.

В начале апреля в Сухуме пройдет Абхазский инвестиционный форум. Об этом по окончании встречи с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым заявил президент Абхазии Бадра Гунба.