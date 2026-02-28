БАДРА ГУНБА И МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Во встрече также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер, Джансух Нанба и министр экономики Теймураз Миквабия.

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Сегодня в рамках вашего визита посетили те объекты, которые в рамках взаимодействия финансируются в том числе российскими банками. Что касается проектов, которые реализуются совместно, можем сказать, что работа по ним достаточно эффективно налажена.

Взаимодействие между ведомствами, а также абхазским и российским бизнесом выстраивается на высоком уровне. Наша с вами задача – создать благоприятные условия для развития этих взаимоотношений. Взаимодействие между нашими странами наращивается интенсивно, и это отражается на благосостоянии и благополучии наших граждан, на вопросах безопасности и социального развития. Это те ключевые направления, которые мы годами развиваем и намерены развивать дальше», – сказал Бадра Гунба.

Максим Решетников, в свою очередь, поблагодарил руководство республики за теплый прием и подчеркнул стратегический характер партнерства.

«Наши страны – близкие друзья и проверенные временем надежные партнеры. Я благодарю жителей республики за поддержку политики Российской Федерации, за то, что ваши военнослужащие и добровольцы плечом к плечу с нашими ребятами отстаивают интересы и безопасность России в рамках специальной военной операции. Мы это очень ценим.

Отрадно видеть, что Абхазия демонстрирует высокие темпы развития. Если посмотреть на показатели за последние пять лет, то ВВП увеличился в три раза. Это подтверждается и ростом собственных доходов республики. Безусловно, такая динамика – результат тесного взаимодействия наших стран», – отметил Максим Решетников.

Министр сообщил, что по поручению президента России на следующий период уже предусмотрены ресурсы на льготное кредитование и поддержку инвестиций. Также достигнута договоренность о финансировании малого и среднего бизнеса. По словам Максима Решетникова, это позволит доходам от туризма оставаться в республике и расходоваться на местные продукты и услуги.

В качестве успешного примера он привел молочный завод, который делегация посетила в ходе визита, назвав его мощной точкой роста. Среди приоритетов министр выделил создание новых турпродуктов, в том числе для межсезонья, и формирование точек притяжения, которые сделают Абхазию еще более привлекательной для туристов.

Максим Решетников подтвердил готовность России и дальше делиться опытом в этой сфере.

В завершение встречи Бадра Гунба выразил благодарность Максиму Решетникову за плодотворное и конструктивное сотрудничество.