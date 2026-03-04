 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Абхазия Информ

РАСКРЫТА СЕРИЯ КРАЖ В СТОЛИЦЕ

Новости Среда, 04 марта 2026 16:41
Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Следственный отдел УВД по г. Сухум расследует уголовное дело, соединенное в одно производство по трем фактам тайного хищения чужого имущества в крупном размере. Шесть фигурантов по данному уголовному делу уличены в кражах, имевших место в столице.

А именно, Гиндия Ерик Джонович, 2007 г.р., Сурманидзе Леон Абжасович, 2004 г.р., Зардания Леван Гарриевич, 2006 г.р. и Цвейба Данил Заурович, 2004 г.р. путем отжатия железной рольставни проникли в магазин розничной торговли по ул. Эшба, откуда совершили кражу табачной и алкогольной продукции, кондитерских и ювелирных изделий, бижутерии и денежных средств на общую сумму 142 000 рублей.

Также Сурманидзе Л.А. и второй соучастник преступления Кварчия Леон Ахрович, 2003 г.р., проникли в кухонное помещение кафе национальной кухни «Абаза» по ул. Басария, откуда похитили 95 кг сыра различных сортов, 40 кг копченого мяса и две электродрели на общую сумму 104 700 рублей. Он же, Сурманидзе Л.А., Гиндия Е.Д. совместно с Джинджолия Александром Эдуардовичем, 2009 г.р., вторично проникли в данное кафе, откуда похитили 60 кг копченого мяса, 83 кг сыра и замороженные полуфабрикаты на общую сумму 112 000 рублей.

Все участники преступной группы были установлены в результате проведенных следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, и впоследствии сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержаны Гиндия Е.Д., Сурманидзе Л.А., Джинджолия А.Э. и Зардания Л.Г. Обвиняемые в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 155 УК РА, на время предварительного следствия санкционированы к содержанию под стражей.

В отношении Цвейба Д.З. и Кварчия Л. А. оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание последних, продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.

