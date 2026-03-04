НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. На Набережной Диоскуров в Сухуме началась глубокая реставрация памятника Неизвестному солдату – защитнику Кавказа. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба.

Памятник был установлен в 1965 году в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скульптура – образ советского воина, опустившего меч, что в свою очередь символизирует окончание войны.

На данный момент строители уже приступили к работам. Реставрация производится в рамках реконструкции столичной набережной.

«За последние десятилетия такой глубокой реставрации памятник не проходил. Будет заменено гранитное покрытие на постаменте, установлен газгольдер – газовое оборудование для подачи газа на вечный огонь. Для нас реконструкция данного памятника имеет большое значение, так как в Абхазии помнят и чтут героев, павших в борьбе с фашизмом. Реконструкцию планируем завершить к великому празднику – к Дню Победы, 9 мая», – рассказал замглавы города.