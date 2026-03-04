БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапш исполнилось бы 77 лет. глава государства Бадра Гунба почтил память Сергея Багапш в селе Джгярда. В церемонии возложения цветов к мемориалу также участвовали вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, депутаты Парламента, члены правительства, представители общественности.