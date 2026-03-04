 

БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Среда, 04 марта 2026
БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня второму президенту Абхазии Сергею Васильевичу Багапш исполнилось бы 77 лет. глава государства Бадра Гунба почтил память Сергея Багапш в селе Джгярда. В церемонии возложения цветов к мемориалу также участвовали вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, депутаты Парламента, члены правительства, представители общественности.

В своем заявлении президент Бадра Гунба отметил: «Сергей Багапш продолжил исторический курс Владислава Ардзинба. В годы его руководства Абхазия укрепляла свои государственные институты и добилась важнейшего исторического события – признания независимости Абхазии Российской Федерацией».

cf2c32374896ce05a51752689d769999.jpeg

