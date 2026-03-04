АБХАЗИЯ И РОССИЯ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННОГО

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках международного сотрудничества состоялась процедура передачи осужденного лица из России в Абхазию. Данная мера предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия и двусторонним Договором о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 28 мая 2015 года.

Гражданин Республики Абхазия Барганджия Д.Р., отбывавший наказание на территории Российской Федерации за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, выразил желание продолжить отбывание наказания на родине.

Ходатайство осужденного было рассмотрено и удовлетворено компетентными органами обоих государств.

Передача состоялась в установленном законом порядке, осужденный продолжит отбывать назначенное ему наказание в исправительном учреждении на территории Республики Абхазия. Этот шаг направлен на содействие его социальной реабилитации и интеграции в общество.