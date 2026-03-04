 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И РОССИЯ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННОГО

Новости Среда, 04 марта 2026 13:04
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ И РОССИЯ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННОГО

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках международного сотрудничества состоялась процедура передачи осужденного лица из России в Абхазию. Данная мера предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия и двусторонним Договором о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 28 мая 2015 года.

Гражданин Республики Абхазия Барганджия Д.Р., отбывавший наказание на территории Российской Федерации за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, выразил желание продолжить отбывание наказания на родине.

Ходатайство осужденного было рассмотрено и удовлетворено компетентными органами обоих государств.

Передача состоялась в установленном законом порядке, осужденный продолжит отбывать назначенное ему наказание в исправительном учреждении на территории Республики Абхазия. Этот шаг направлен на содействие его социальной реабилитации и интеграции в общество.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2026 13:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА: ПАМЯТЬ О ВЛАДИСЛАВЕ АРДЗИНБА И СЕРГЕЕ БАГАПШЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.