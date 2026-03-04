БАДРА ГУНБА: ПАМЯТЬ О ВЛАДИСЛАВЕ АРДЗИНБА И СЕРГЕЕ БАГАПШЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

Глава государства Бадра Гунба выступил с заявлением по этому поводу:

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 4 марта в Абхазии – это день ухода из жизни первого президента Владислава Ардзинба и день рождения второго президента Сергея Багапш.

«4 марта занимает особое место в новейшей истории Абхазии. В этот день переплелись две даты – день ухода из жизни первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба и день рождения второго президента Сергея Васильевича Багапш.

Можно сказать, что сама история словно объединила эти имена в одном дне, чтобы подчеркнуть преемственность эпох и роль наших выдающихся государственных деятелей в судьбе Абхазии.

С именем Владислава Ардзинба связано становление современной абхазской государственности и Победа в Отечественной войне народа Абхазии.

Сергей Багапш продолжил этот исторический курс. В годы его руководства, Абхазия укрепляла свои государственные институты и добилась важнейшего исторического события – признания независимости Абхазии Российской Федерацией.

Совпадение этих дат – уход из жизни одного лидера и день рождения другого -воспринимается нашим народом, как символическая связь двух эпох. Это напоминание о том, что история Абхазии создавалась усилиями людей, которые посвятили свою жизнь служению народу и государству.

Память о Владиславе Ардзинба и Сергее Багапш объединяет поколения и остаётся важной частью истории Абхазского государства».