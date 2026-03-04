БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня день памяти первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года.
В церемонии возложения цветов к мемориалу в селе Нижняя Эшера участвовали президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты Парламента, члены Правительства, представители общественности.
В своем сегодняшнем заявлении президент Бадра Гунба отметил: «С именем Владислава Ардзинба связано становление современной абхазской государственности и Победа в Отечественной войне народа Абхазии».
Последнее от Super User
- НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
- БАДРА ГУНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СЕРГЕЯ БАГАПШ
- АБХАЗИЯ И РОССИЯ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННОГО
- БАДРА ГУНБА: ПАМЯТЬ О ВЛАДИСЛАВЕ АРДЗИНБА И СЕРГЕЕ БАГАПШЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ
- 16 ЛЕТ НАЗАД НЕ СТАЛО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА