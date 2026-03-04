16 ЛЕТ НАЗАД НЕ СТАЛО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 4 марта исполняется 16 лет со дня кончины выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства и первого президента Республики Абхазия – Владислава Григорьевича Ардзинба.

Он вошел в историю Абхазии в один из самых сложных периодов её развития. Руководя страной, Владислав Григорьевич проявил себя не только как политический лидер, но и как духовный наставник своего народа, сыграв важную роль в становлении абхазской государственности.

Защита прав и свободы нашей республики была главным смыслом его жизни.

Владислав Ардзинба всегда был готов полностью отвечать за судьбу нации – и в годы Отечественной войны народа Абхазии, и в послевоенные, не менее трудные времена.

Вся жизнь и свершения Владислава Григорьевича Ардзинба, являющиеся убедительным свидетельством определяющей роли личности в ответственные и судьбоносные периоды истории, навсегда останутся в памяти грядущих поколений как образец беззаветного служения своему народу.