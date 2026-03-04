 

февраля 07 2024

16 ЛЕТ НАЗАД НЕ СТАЛО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Среда, 04 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
16 ЛЕТ НАЗАД НЕ СТАЛО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 4 марта исполняется 16 лет со дня кончины выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства и первого президента Республики Абхазия – Владислава Григорьевича Ардзинба.

Он вошел в историю Абхазии в один из самых сложных периодов её развития. Руководя страной, Владислав Григорьевич проявил себя не только как политический лидер, но и как духовный наставник своего народа, сыграв важную роль в становлении абхазской государственности.

Защита прав и свободы нашей республики была главным смыслом его жизни.

Владислав Ардзинба всегда был готов полностью отвечать за судьбу нации – и в годы Отечественной войны народа Абхазии, и в послевоенные, не менее трудные времена.

Вся жизнь и свершения Владислава Григорьевича Ардзинба, являющиеся убедительным свидетельством определяющей роли личности в ответственные и судьбоносные периоды истории, навсегда останутся в памяти грядущих поколений как образец беззаветного служения своему народу.

