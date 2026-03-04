 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

4 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Среда, 04 марта 2026 12:02
Оцените материал
(0 голосов)
4 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось бы 77 лет Сергею Васильевичу Багапшу – второму президенту Республики Абхазия.

Сергей Багапш был не только выдающимся политиком в истории нашего государства, но и занимал важные руководящие позиции с момента получения независимости Абхазии.

Дважды избранный президентом, он тем самым подтвердил свою поддержку и доверие народа Абхазии и его надежду на дальнейшее развитие и процветание страны.

Во время его руководства экономика государства начала интенсивно развиваться, а республика – активнее заявлять о себе на международной арене.

Имя Сергея Васильевича Багапш навсегда связано с важнейшим событием в истории государства – с признанием суверенитета нашей Республики Абхазия Россией, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Его преждевременная кончина стала огромной потерей для всего народа республики.

Сергей Багапш навсегда останется в наших сердцах примером истинного патриотизма, человеком необычайной справедливости и беззаветной ответственности перед своим народом и Родиной.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2026 12:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ 16 ЛЕТ НАЗАД НЕ СТАЛО ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.