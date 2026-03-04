4 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сергей Багапш был не только выдающимся политиком в истории нашего государства, но и занимал важные руководящие позиции с момента получения независимости Абхазии.

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось бы 77 лет Сергею Васильевичу Багапшу – второму президенту Республики Абхазия.

Дважды избранный президентом, он тем самым подтвердил свою поддержку и доверие народа Абхазии и его надежду на дальнейшее развитие и процветание страны.

Во время его руководства экономика государства начала интенсивно развиваться, а республика – активнее заявлять о себе на международной арене.

Имя Сергея Васильевича Багапш навсегда связано с важнейшим событием в истории государства – с признанием суверенитета нашей Республики Абхазия Россией, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Его преждевременная кончина стала огромной потерей для всего народа республики.

Сергей Багапш навсегда останется в наших сердцах примером истинного патриотизма, человеком необычайной справедливости и беззаветной ответственности перед своим народом и Родиной.