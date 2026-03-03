30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии на автостоянке ж/д вокзала Цандрыпш по ул. Октябрьская досмотрели транспортное средство Honda Stepwgn с регистрационным номером Р245РО АВН под управлением Какубава Левана Романовича, зарегистрированного в городе Очамчыре.