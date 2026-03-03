ТОННЫ «ЗОЛОТОЙ» МИМОЗЫ ВЕЗУТ ИЗ АБХАЗИИ К ПРАЗДНИКУ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Накануне Международного женского дня начались пиковые объемы ввоза в Россию мимозы (акации серебристой), традиционно являющейся символом этого праздника. С начала февраля – первых поставок растения – сочинские таможенники оформили более 300 тонн мимозы. За последние сутки ввезено порядка 5 тонн «золотых» цветов.

Мимозу везут во все регионы России. Хрупкий груз требует перевозки в закрытом виде и поддержания низкого температурного режима. Основные поставки мимозы продлятся до середины марта.

Проверка грузовых транспортных средств с цветочными партиями проводится в приоритетном порядке, оперативно, без выгрузки товара.

В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн южного растения.