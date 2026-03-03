 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ТОННЫ «ЗОЛОТОЙ» МИМОЗЫ ВЕЗУТ ИЗ АБХАЗИИ К ПРАЗДНИКУ

Новости Вторник, 03 марта 2026 17:29
ТОННЫ «ЗОЛОТОЙ» МИМОЗЫ ВЕЗУТ ИЗ АБХАЗИИ К ПРАЗДНИКУ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Накануне Международного женского дня начались пиковые объемы ввоза в Россию мимозы (акации серебристой), традиционно являющейся символом этого праздника. С начала февраля – первых поставок растения – сочинские таможенники оформили более 300 тонн мимозы. За последние сутки ввезено порядка 5 тонн «золотых» цветов.

Мимозу везут во все регионы России. Хрупкий груз требует перевозки в закрытом виде и поддержания низкого температурного режима. Основные поставки мимозы продлятся до середины марта.

Проверка грузовых транспортных средств с цветочными партиями проводится в приоритетном порядке, оперативно, без выгрузки товара.

В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн южного растения.

Другие материалы в этой категории: « ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ-ХУДОЖНИЦЫ В ИСКУССТВЕ XX-XXI ВЕКА» ОТКРОЕТСЯ 7 МАРТА 30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ »
