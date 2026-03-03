ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ-ХУДОЖНИЦЫ В ИСКУССТВЕ XX-XXI ВЕКА» ОТКРОЕТСЯ 7 МАРТА

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Выставка «Женщины-художницы в искусстве XX-XXI века» откроется в ЦВЗ 7 марта, сообщила директор Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия. По ее словам, главная идея выставки – представить историю абхазского изобразительного искусства сквозь призму творческих судеб его главных героинь.

«От советского периода к дню сегодняшнему экспозиция выстраивает диалог поколений, где имя Марины Эшба неразрывно связано с рождением профессиональной скульптурной школы, Ольга Брендель определяет пути развития живописи, а Валентина Хурхумал закладывает основы авторской керамики. Их имена стали символом целой эпохи, а рядом – работы современных художниц», – сказала Эльвира Арсалия в интервью Sputnik.

По ее мнению, такое «соседство» становится не просто экспозиционным приемом, а зримым мостом, соединяющим вчерашний день абхазского искусства с его живым, продолжающимся сегодня.

Выставка проводится совместно с Домом Москвы в Абхазии и продлится до 19 марта.