ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЫ-ХУДОЖНИЦЫ В ИСКУССТВЕ XX-XXI ВЕКА» ОТКРОЕТСЯ 7 МАРТА

Новости Вторник, 03 марта 2026 17:23
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Выставка «Женщины-художницы в искусстве XX-XXI века» откроется в ЦВЗ 7 марта, сообщила директор Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия. По ее словам, главная идея выставки – представить историю абхазского изобразительного искусства сквозь призму творческих судеб его главных героинь.

«От советского периода к дню сегодняшнему экспозиция выстраивает диалог поколений, где имя Марины Эшба неразрывно связано с рождением профессиональной скульптурной школы, Ольга Брендель определяет пути развития живописи, а Валентина Хурхумал закладывает основы авторской керамики. Их имена стали символом целой эпохи, а рядом – работы современных художниц», – сказала Эльвира Арсалия в интервью Sputnik.

По ее мнению, такое «соседство» становится не просто экспозиционным приемом, а зримым мостом, соединяющим вчерашний день абхазского искусства с его живым, продолжающимся сегодня.

Выставка проводится совместно с Домом Москвы в Абхазии и продлится до 19 марта.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2026 17:30

