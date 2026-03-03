ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия предъявлено жителю с. Лыхны Хутаба Саиду Виталиевичу, 1986г.р. Он был задержан на посту «Мюссера» в результате проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с группой уголовного розыска контрольно-пропускного пункта.

Пистолет системы AHSS FXS-9 KURS, как установлено экспертами – переделанный из охолощенного в боевой, с 15-ю патронами калибра 9 мм к нему, сотрудники милиции изъяли при личном досмотре гражданина.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Саида Хутаба по ч. 1 ст. 214 УК РА проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району. Обвиняемый отпущен под обязательство о явке.

Об этом сообщает сайт МВД.