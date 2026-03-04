 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛ ГОРОД ТКУАРЧАЛ

Новости Среда, 04 марта 2026 19:42
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛ ГОРОД ТКУАРЧАЛ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба совершил рабочую поездку в город Ткуарчал, в рамках которой состоялась встреча с новым главой Администрации Ткуарчалского района Германом Качарава. Во встрече также принял участие депутат Парламента Беслан Эмурхба.

Лаша Ашуба поздравил Германа Качарава с назначением на ответственный пост, пожелал ему успехов в работе на благо жителей Ткуарчалского района и в осуществлении возложенных на него полномочий. Спикер выразил надежду, что новый глава сохранит преемственность курса, направленного на развитие района, и приумножит достижения предшественников.

Участники встречи обсудили актуальные социально-экономические вопросы развития Ткуарчалского района, а также перспективы совместной работы для улучшения качества жизни населения.

«Мы будем и далее оказывать Вам поддержку и содействие в работе», – сказал спикер.

С апреля 2022 по февраль 2026 года Герман Качарава являлся депутатом Парламента Республики Абхазия.

3 марта депутаты Ткуарчалского районного Собрания дали согласие на назначение Германа Качарава главой администрации района.

