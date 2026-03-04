 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ

Среда, 04 марта 2026
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба, его замы Фазилбей Авидзба, Ашот Миносян и Астамур Аршба, а также депутаты Темур Шергелия, Галуст Трапизонян, Алхас Барциц, Тимур Бейя и Бадрик Пилия посетили Республиканский реабилитационный центр в Гагре.

Главный врач центра Валерий Авидзба ознакомил парламентариев с работой медицинского персонала, подробно остановился на процессе изготовления протезов, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается медучреждение.

Депутаты пообщались с инвалидами Отечественной войны народа Абхазии, проходящими реабилитацию в центре.

Ветераны поделились своим мнением о бытовых условиях проживания, качестве лечения и обеспечения медикаментами, а также обозначили проблемы, требующие особого внимания.

Лаша Ашуба подчеркнул, что приоритетной задачей государства является внимание к ветеранам и инвалидам войны, создание условий, при которых они могут получать весь комплекс необходимой медицинской помощи непосредственно в стенах реабилитационного центра.

По итогам встречи депутаты отметили необходимость тщательной проработки поднятых вопросов.

