ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба, его замы Фазилбей Авидзба, Ашот Миносян и Астамур Аршба, а также депутаты Темур Шергелия, Галуст Трапизонян, Алхас Барциц, Тимур Бейя и Бадрик Пилия посетили Республиканский реабилитационный центр в Гагре.

Главный врач центра Валерий Авидзба ознакомил парламентариев с работой медицинского персонала, подробно остановился на процессе изготовления протезов, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается медучреждение.

Депутаты пообщались с инвалидами Отечественной войны народа Абхазии, проходящими реабилитацию в центре.

Ветераны поделились своим мнением о бытовых условиях проживания, качестве лечения и обеспечения медикаментами, а также обозначили проблемы, требующие особого внимания.

Лаша Ашуба подчеркнул, что приоритетной задачей государства является внимание к ветеранам и инвалидам войны, создание условий, при которых они могут получать весь комплекс необходимой медицинской помощи непосредственно в стенах реабилитационного центра.

По итогам встречи депутаты отметили необходимость тщательной проработки поднятых вопросов.