ОТ ИДЕИ – К ПРОЕКТУ
Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прошёл выездной семинар по разработке социальных проектов и участию в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Встречи состоялись с молодёжным активом Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов. Спикером выступила Татьяна Юдина, руководитель Координационного центра Сочинского государственного университета. Она поделилась практическим опытом создания социальных инициатив и подготовки заявок на грантовые конкурсы.
Во время методических встреч участники:
– получили консультации по оформлению проектных заявок;
– разобрали успешные кейсы прошлых лет и принципы оценки проектов;
– обсудили идеи и направления будущих инициатив.
Организаторы семинара: представительство АНО «ДВФМ» в Республике Абхазия и Сочинский государственный университет при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту, администрации Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов.
Напоминаем: если у тебя есть социальная инициатива – самое время вывести её на новый уровень.
Конкурс Росмолодёжь.Гранты проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Заявки принимаются с 27 февраля по 15 апреля.
Важно:
– возраст участников от 14 до 35 лет;
– можно участвовать повторно, если ранее вы уже выигрывали грант и успешно отчитались;
– проекты принимаются по 18 номинациям.
На реализацию своей идеи можно получить до 1 000 000 рублей.