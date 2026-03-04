ОТ ИДЕИ – К ПРОЕКТУ

Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прошёл выездной семинар по разработке социальных проектов и участию в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Встречи состоялись с молодёжным активом Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов. Спикером выступила Татьяна Юдина, руководитель Координационного центра Сочинского государственного университета. Она поделилась практическим опытом создания социальных инициатив и подготовки заявок на грантовые конкурсы.

Во время методических встреч участники:

– получили консультации по оформлению проектных заявок;

– разобрали успешные кейсы прошлых лет и принципы оценки проектов;

– обсудили идеи и направления будущих инициатив.

Организаторы семинара: представительство АНО «ДВФМ» в Республике Абхазия и Сочинский государственный университет при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту, администрации Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов.

Напоминаем: если у тебя есть социальная инициатива – самое время вывести её на новый уровень.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Заявки принимаются с 27 февраля по 15 апреля.

Важно:

– возраст участников от 14 до 35 лет;

– можно участвовать повторно, если ранее вы уже выигрывали грант и успешно отчитались;

– проекты принимаются по 18 номинациям.

На реализацию своей идеи можно получить до 1 000 000 рублей.