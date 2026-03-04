СНЯТ ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ
Новости Среда, 04 марта 2026 20:00
Сухум. 4 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке снят запрет на ловлю рыбы.
Любительская рыбалка уже разрешена в реках и озёрах парка:
– удочка;
– спиннинг.
Охрана территории и контроль за соблюдением правил продолжаются. По-прежнему строго запрещены:
– сети;
– электроудочки;
– любые браконьерские способы ловли.
Напоминаем: разрешение на любительскую ловлю не отменяет ответственность за нарушение природоохранного режима.