250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В 2026 ГОДУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабмин утвердил ведомственную целевую программу на 2026 год, направленную на централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 250 млн рублей.

Главной целью программы является улучшение качества медицинской помощи за счёт устранения дефицита необходимых лекарств и оборудования.

Программа предусматривает обеспечение медицинских учреждений препаратами, необходимыми для диагностики и лечения больных, находящихся на стационарном лечения, для лечения детей с неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП и эпилепсия. Также особое внимание будет уделено поставкам медикаментов для беременных женщин, находящихся на амбулаторном наблюдении, и больных сахарным диабетом, нуждающихся в инсулине и оборудовании для контроля уровня глюкозы в крови.

Кроме того, в рамках программы будет обеспечена необходимая поддержка для лечения пациентов с редкими заболеваниями, включая гемофилию, муковисцидоз и рассеянный склероз. Программа также охватывает лечение онкологических больных, которым требуется терапия химиопрепаратами третьей линии.

Не менее важной задачей остаётся вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, включая профилактику гриппа, а также оказание неотложной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в курортный сезон.

Программа направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи на всей территории Республики и предусматривает активное взаимодействие между государственными медицинскими учреждениями и Министерством здравоохранения республики.