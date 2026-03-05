 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В 2026 ГОДУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Новости Четверг, 05 марта 2026 12:36
Оцените материал
(0 голосов)
250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В 2026 ГОДУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабмин утвердил ведомственную целевую программу на 2026 год, направленную на централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений. Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 250 млн рублей.

Главной целью программы является улучшение качества медицинской помощи за счёт устранения дефицита необходимых лекарств и оборудования.

Программа предусматривает обеспечение медицинских учреждений препаратами, необходимыми для диагностики и лечения больных, находящихся на стационарном лечения, для лечения детей с неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП и эпилепсия. Также особое внимание будет уделено поставкам медикаментов для беременных женщин, находящихся на амбулаторном наблюдении, и больных сахарным диабетом, нуждающихся в инсулине и оборудовании для контроля уровня глюкозы в крови.

Кроме того, в рамках программы будет обеспечена необходимая поддержка для лечения пациентов с редкими заболеваниями, включая гемофилию, муковисцидоз и рассеянный склероз. Программа также охватывает лечение онкологических больных, которым требуется терапия химиопрепаратами третьей линии.

Не менее важной задачей остаётся вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, включая профилактику гриппа, а также оказание неотложной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в курортный сезон.

Программа направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи на всей территории Республики и предусматривает активное взаимодействие между государственными медицинскими учреждениями и Министерством здравоохранения республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2026 12:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СНЯТ ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» НА 2026 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.