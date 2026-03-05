УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» НА 2026 ГОД

Увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных. Сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста.

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия» на 2026 год.

Снижение инвалидизации и смертности детей.

Улучшение демографических показателей в республике.

Отбор и направление на лечение при острых и хронических заболеваниях пациентов, нуждающихся в дообследовании, стационарном или (и) амбулаторном лечении, реабилитации за пределами Абхазии и в частных медицинских учреждениях республики, при условии отсутствия возможности оказания соответствующей медицинской помощи в государственных медучреждениях Абхазии.

Отбор и направление на процедуру экстракорпорального оплодотворения пациентов, нуждающихся в данной медицинской помощи.

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 205 млн рублей.