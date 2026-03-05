ЭКСТРЕННЫЙ БРИФИНГ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра обороны, командующий ВВС и ПВО Абхазии, генерал-лейтенант Адгур Гумба рассказал журналистам о текущей обстановке в воздушном пространстве республики. Министерство обороны информирует, что дежурными силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проводятся мероприятия по пресечению нарушений воздушного пространства республики неопознанными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ситуация находится под контролем Министерства обороны. Вооруженные силы Республики Абхазия во взаимодействии со специалистами Вооруженных сил Российской Федерации работают по выявляемым целям в штатном режиме.

«Вчера мы столкнулись с беспрецедентно массовым использованием БПЛА. Ранее также фиксировались единичные пролеты – до 5-7 штук, часть из которых сбивалась, но мы не предавали это огласке, чтобы не создавать панику. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России. Несмотря на ведение противником разведки, объекты на территории республики прямой целью не являлись. Из примерно 30 обнаруженных аппаратов 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах. Цели уничтожаются либо физически – ракетами и снарядами, либо выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В последнем случае аппарат становится неуправляемым. Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС оперативно восстановили подачу энергии», – сообщил Адгур Гумба.

МО просит граждан сохранять спокойствие. В связи с активной работой систем перехвата, существует вероятность падения фрагментов аппаратов.

В случае обнаружения мест падения БПЛА или их обломков, строго соблюдайте правила безопасности:

– категорически запрещено приближаться к объектам;

– не прикасайтесь к обломкам и не пытайтесь их перемещать. Помните: фрагменты могут содержать взрывчатые вещества или быть источником радиоактивного заражения;

– не осуществляйте фото- и видеосъемку работы систем ПВО, чтобы не раскрывать позиции оборонных ресурсов.

При обнаружении подозрительных предметов или мест падения фрагментов летательных аппаратов, немедленно сообщите об этом по официальному номеру телефона: +7 (840) 274-40-10.

Министерство обороны призывает доверять только официальным источникам информации.