июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЭКСТРЕННЫЙ БРИФИНГ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Новости Четверг, 05 марта 2026 12:46
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель министра обороны, командующий ВВС и ПВО Абхазии, генерал-лейтенант Адгур Гумба рассказал журналистам о текущей обстановке в воздушном пространстве республики. Министерство обороны информирует, что дежурными силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проводятся мероприятия по пресечению нарушений воздушного пространства республики неопознанными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ситуация находится под контролем Министерства обороны. Вооруженные силы Республики Абхазия во взаимодействии со специалистами Вооруженных сил Российской Федерации работают по выявляемым целям в штатном режиме.

«Вчера мы столкнулись с беспрецедентно массовым использованием БПЛА. Ранее также фиксировались единичные пролеты – до 5-7 штук, часть из которых сбивалась, но мы не предавали это огласке, чтобы не создавать панику. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России. Несмотря на ведение противником разведки, объекты на территории республики прямой целью не являлись. Из примерно 30 обнаруженных аппаратов 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах. Цели уничтожаются либо физически – ракетами и снарядами, либо выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В последнем случае аппарат становится неуправляемым. Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС оперативно восстановили подачу энергии», – сообщил Адгур Гумба.

МО просит граждан сохранять спокойствие. В связи с активной работой систем перехвата, существует вероятность падения фрагментов аппаратов.

В случае обнаружения мест падения БПЛА или их обломков, строго соблюдайте правила безопасности:

– категорически запрещено приближаться к объектам;

– не прикасайтесь к обломкам и не пытайтесь их перемещать. Помните: фрагменты могут содержать взрывчатые вещества или быть источником радиоактивного заражения;

– не осуществляйте фото- и видеосъемку работы систем ПВО, чтобы не раскрывать позиции оборонных ресурсов.

При обнаружении подозрительных предметов или мест падения фрагментов летательных аппаратов, немедленно сообщите об этом по официальному номеру телефона: +7 (840) 274-40-10.

Министерство обороны призывает доверять только официальным источникам информации.

