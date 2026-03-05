УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2026 ГОД».
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство утвердило государственную программу «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год». Программа направлена на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и развитие сельских территорий.
Цели программы:
Увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.
Улучшить использование земель и ресурсов в сельском хозяйстве.
Развивать крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственное предпринимательство.
Увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.
Развивать мясное и молочное животноводство.
Обеспечить занятость сельского населения и развитие сельских территорий.
Увеличить долю обрабатываемых сельскохозяйственных земель.
Повысить рентабельность сельского хозяйства для его устойчивого развития.
Задачи программы:
Организация мероприятий по оказанию финансовой поддержки крестьянским хозяйствам и другим сельхозпроизводителям.
Поддержка машинно-технологических станций Министерства сельского хозяйства.
Защита растений и культур от болезней и вредителей.
Поддержка создания производственных мощностей для переработки сельхозпродукции.
Улучшение генетического потенциала и продуктивности крупного рогатого скота.
Финансовая поддержка администраций сёл для развития сельских территорий.
Финансирование программы:
На реализацию программы выделяется 500 млн рублей из республиканского бюджета. Средства будут направлены на:
Предоставление грантов – 232 млн рублей.
Предоставление субсидий – 35 млн рублей.
Приобретение сельскохозяйственной техники для машинно-технологических станций – 100 млн рублей.
Закупка запчастей для машинно-технологических станций – 10 млн рублей.
Закупка средств защиты растений и проведение мероприятий по защите сельхозкультур – 10 млн рублей.
Организацию искусственного осеменения крупного рогатого скота – 2,5 млн рублей.
Финансовую поддержку администрациям сёл – 110 млн рублей.
Покрытие расходов, связанных с реализацией программы (командировки, ГСМ, погрузка-разгрузка) – 0,5 млн рублей.
Программа призвана обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в Абхазии и улучшить качество жизни на селе.
