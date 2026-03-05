 

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2026 ГОД».

Новости Четверг, 05 марта 2026 12:58
УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2026 ГОД».

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство утвердило государственную программу «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год». Программа направлена на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и развитие сельских территорий.

Цели программы:

Увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.

Улучшить использование земель и ресурсов в сельском хозяйстве.

Развивать крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственное предпринимательство.

Увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Развивать мясное и молочное животноводство.

Обеспечить занятость сельского населения и развитие сельских территорий.

Увеличить долю обрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Повысить рентабельность сельского хозяйства для его устойчивого развития.

Задачи программы:

Организация мероприятий по оказанию финансовой поддержки крестьянским хозяйствам и другим сельхозпроизводителям.

Поддержка машинно-технологических станций Министерства сельского хозяйства.

Защита растений и культур от болезней и вредителей.

Поддержка создания производственных мощностей для переработки сельхозпродукции.

Улучшение генетического потенциала и продуктивности крупного рогатого скота.

Финансовая поддержка администраций сёл для развития сельских территорий.

Финансирование программы:

На реализацию программы выделяется 500 млн рублей из республиканского бюджета. Средства будут направлены на:

Предоставление грантов – 232 млн рублей.

Предоставление субсидий – 35 млн рублей.

Приобретение сельскохозяйственной техники для машинно-технологических станций – 100 млн рублей.

Закупка запчастей для машинно-технологических станций – 10 млн рублей.

Закупка средств защиты растений и проведение мероприятий по защите сельхозкультур – 10 млн рублей.

Организацию искусственного осеменения крупного рогатого скота – 2,5 млн рублей.

Финансовую поддержку администрациям сёл – 110 млн рублей.

Покрытие расходов, связанных с реализацией программы (командировки, ГСМ, погрузка-разгрузка) – 0,5 млн рублей.

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в Абхазии и улучшить качество жизни на селе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2026 13:02

