УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НА 2026 ГОД
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинетом министров утверждена ведомственная целевая программа на 2026 год, направленная на совершенствование противотуберкулезной помощи населению. Программа финансируется из республиканского бюджета, сумма ассигнований на 2026 год составит 8 млн рублей.
Основное внимание уделяется повышению выявляемости случаев активного туберкулёза и улучшению санитарно-просветительской работы.
Ключевые задачи программы включают развитие противотуберкулезных амбулаторных пунктов, внедрение единой электронной базы для мониторинга больных на всех этапах лечения, а также обеспечение беспрерывного доступа к высококачественным противотуберкулезным препаратам и средствам от их побочных действий.
Планируется повышение квалификации медицинских кадров и привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения.
Ожидается, что новая программа позволит выявлять не менее 70% новых случаев туберкулеза во время профосмотров, увеличить охват населения проверочными обследованиями до 80% для людей, не проходивших их более двух лет.
Кроме того, планируется снизить в два раза число запущенных форм заболевания и довести долю излеченных пациентов до 85%.
В результате реализации программы предполагается сокращение уровня заболеваемости туберкулезом на 20%.
Эти меры направлены на обеспечение улучшения качества и доступности медицинской помощи в сфере борьбы с туберкулезом в Абхазии.
