ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НА 2026 ГОД

Четверг, 05 марта 2026
УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НА 2026 ГОД

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинетом министров утверждена ведомственная целевая программа на 2026 год, направленная на совершенствование противотуберкулезной помощи населению. Программа финансируется из республиканского бюджета, сумма ассигнований на 2026 год составит 8 млн рублей.

Основное внимание уделяется повышению выявляемости случаев активного туберкулёза и улучшению санитарно-просветительской работы.

Ключевые задачи программы включают развитие противотуберкулезных амбулаторных пунктов, внедрение единой электронной базы для мониторинга больных на всех этапах лечения, а также обеспечение беспрерывного доступа к высококачественным противотуберкулезным препаратам и средствам от их побочных действий.

Планируется повышение квалификации медицинских кадров и привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения.

Ожидается, что новая программа позволит выявлять не менее 70% новых случаев туберкулеза во время профосмотров, увеличить охват населения проверочными обследованиями до 80% для людей, не проходивших их более двух лет.

Кроме того, планируется снизить в два раза число запущенных форм заболевания и довести долю излеченных пациентов до 85%.

В результате реализации программы предполагается сокращение уровня заболеваемости туберкулезом на 20%.

Эти меры направлены на обеспечение улучшения качества и доступности медицинской помощи в сфере борьбы с туберкулезом в Абхазии.

