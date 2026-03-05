УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление об организации ежегодного международного фестиваля «Ахаҳә еиҩса» («Рассеченный камень»). Мероприятия будут направлены на популяризацию наследия выдающегося абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба и развитие абхазской культуры.

Организационно-техническое обеспечение фестиваля возложено на Министерство культуры.

Программа мероприятий на 2027-й и последующие годы будет представляться на утверждение президенту не позднее июня каждого предшествующего года.

Фестиваль был официально учрежден распоряжением президента Бадры Гунба от 31 октября 2025 года. Его цель – сохранение памяти о выдающемся писателе Баграте Шинкуба и продвижение абхазского языка на международном уровне.