УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ БАГРАТА ШИНКУБА

Новости Четверг, 05 марта 2026 13:24
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление об организации ежегодного международного фестиваля «Ахаҳә еиҩса» («Рассеченный камень»). Мероприятия будут направлены на популяризацию наследия выдающегося абхазского поэта и прозаика Баграта Шинкуба и развитие абхазской культуры.

Организационно-техническое обеспечение фестиваля возложено на Министерство культуры.

Программа мероприятий на 2027-й и последующие годы будет представляться на утверждение президенту не позднее июня каждого предшествующего года.

Фестиваль был официально учрежден распоряжением президента Бадры Гунба от 31 октября 2025 года. Его цель – сохранение памяти о выдающемся писателе Баграте Шинкуба и продвижение абхазского языка на международном уровне.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2026 13:38

