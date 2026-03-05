УКАЗОМ СОПРЕЗИДЕНТОВ НИКАРАГУА ДАНИЭЛЯ ОРТЕГИ И РОСАРИО МУРИЛЬО ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИНАР ЛАДАРИЯ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ХОСЕ ДЕ МАРКОЛЕТА СТЕПЕНИ «БОЛЬШОЙ КРЕСТ»

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Инар Ладария удостоен высшей государственной награды Никарагуа – Ордена Хосе де Марколета степени «Большой крест». Награда присуждена руководством Никарагуа за выдающиеся заслуги в период работы Инара Ладария чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Никарагуа, где он заложил прочную основу для двусторонних отношений.

Торжественная церемония вручения состоялась 4 марта в Министерстве иностранных дел Абхазии в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие представители двух государств. С абхазской стороны – министр иностранных дел Олег Барциц, и.о. замминистра Ираклий Тужба, президент ТПП Инар Ладария, временный поверенный в делах Республики Абхазия в Никарагуа Аляс Айба, а также руководители профильных департаментов МИД. С никарагуанской стороны – соминистр иностранных дел Вальдрак Людвинг Джентске Уитакер, советник президента по инвестициям и международному сотрудничеству Лауреано Ортега Мурильо и замминистра Иван Лара Паласиос.

Глава МИД Абхазии Олег Барциц назвал событие уникальным, подчеркнув, что впервые абхазский дипломат отмечен иностранной наградой столь высокого уровня.

Никарагуанская сторона передала братский привет от сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, отметив, что посол Ладария внес большой личный вклад в укрепление связей между странами, и выразила уверенность, что его опыт поможет вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень.

Орден Хосе де Марколета степени «Большой крест» – высшая государственная награда Республики Никарагуа, названная в честь национального героя, полковника Хосе де Марколета, боровшегося за независимость страны. Вручается иностранным гражданам и дипломатам за выдающиеся заслуги перед никарагуанским народом и исключительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между государствами.