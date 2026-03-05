 

июня 24 2024

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА АБХАЗИИ

Четверг, 05 марта 2026 18:49
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА АБХАЗИИ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провёл внеочередное заседание Совета безопасности Республики Абхазия. В ходе заседания обсуждалась ситуация, связанная с нарушением беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) воздушного пространства Республики Абхазия. Руководство Министерства обороны доложило о мерах, предпринимаемых для нейтрализации БПЛА.

Глава государства поставил перед силовыми структурами задачу обеспечить чёткую координацию действий всех задействованных ведомств при реагировании на подобные инциденты.

Президент также поручил организовать разъяснительную работу среди населения о правилах поведения и необходимых мерах безопасности в случае возникновения подобных ситуаций.

« УКАЗОМ СОПРЕЗИДЕНТОВ НИКАРАГУА ДАНИЭЛЯ ОРТЕГИ И РОСАРИО МУРИЛЬО ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИНАР ЛАДАРИЯ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ХОСЕ ДЕ МАРКОЛЕТА СТЕПЕНИ «БОЛЬШОЙ КРЕСТ» ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО РЯД ЦЕЛЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ »
