ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО РЯД ЦЕЛЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу на 2026 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 6 млн рублей.

Правительство утвердило ведомственную целевую программу по оказанию химиотерапевтической помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. В 2026 году на эти цели выделяется 96,55 млн рублей.

Утверждена ведомственная целевая программа Минздрава «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 60 млн рублей.

Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений». Основные задачи программы включают обеспечение доступной и качественной медицинской помощью, снабжение стационаров необходимыми лекарствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтиками, а также проведение обязательных обследований беременных на ВИЧ и гепатиты С и В. Финансирование программы в размере 12,5 миллионов рублей будет осуществляться из средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии.

На заседании КМ утвердждена межведомственная целевая программа «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения». Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации на 2026 год в размере 35 млн рублей

Также утверждена ведомственная целевая программа на 2026 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 20 млн рублей.

Кабинет министров утвердил целевую ведомственную программу Минздрава «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 450 тыс. рублей.