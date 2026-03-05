 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В 2025 Г. НА МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИИ ВЫДЕЛЕНО 120 МЛН РУБ.

Новости Четверг, 05 марта 2026 19:20
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабмин заслушал отчет о реализации межведомственной целевой программы развития демографии за 2025 год.

«В 2025 году в Республике Абхазия была успешно реализована программа по поддержке семей с детьми. В рамках инициативы выплачивались единовременные пособия: 100 тыс. рублей – при рождении первого, второго и третьего ребенка; 200 тыс. рублей – при рождении четвертого и последующих детей», – сообщила и.о. министра соцобеспечения и демографической политики Кама Адзинба. Финансирование программы осуществлялось из средств Фонда репатриации. Общий объем фактически освоенных средств составил 120 млн рублей.

За отчетный период было принято к рассмотрению 1 152 заявления (включая 9 обращений, перешедших с 2024 года). По результатам работы межведомственной рабочей группы: 1096 заявлений одобрены и полностью профинансированы; 55 заявлений перенесены на 2026 год в связи с полным освоением бюджета 2025 года; 1 заявление отклонено по причине отсутствия законных оснований.

Программа охватила 1110 детей, из которых: 562 мальчика и 548 девочек. 669 детей родились на территории Республики Абхазия, 441 ребенок – за ее пределами.

