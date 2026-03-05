УВЕЛИЧЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ЗА УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство внесло изменения в постановление Кабмина РА от 16 марта 2021 года, № 22 «Об установлении ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена-корреспондента Академии наук Абхазии и за ученую степень доктора и кандидата наук».