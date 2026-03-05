УВЕЛИЧЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ЗА УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ
Новости Четверг, 05 марта 2026 19:23
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство внесло изменения в постановление Кабмина РА от 16 марта 2021 года, № 22 «Об установлении ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена-корреспондента Академии наук Абхазии и за ученую степень доктора и кандидата наук».
Согласно новой редакции постановления: доктора наук будут получать доплату в размере 3 000 рублей (вместо прежних 1 000 руб.); кандидаты наук – 2 000 рублей (вместо прежних 700 руб.).
