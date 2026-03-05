 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
УВЕЛИЧЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ЗА УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

Четверг, 05 марта 2026
УВЕЛИЧЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ ЗА УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство внесло изменения в постановление Кабмина РА от 16 марта 2021 года, № 22 «Об установлении ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена-корреспондента Академии наук Абхазии и за ученую степень доктора и кандидата наук».

Согласно новой редакции постановления: доктора наук будут получать доплату в размере 3 000 рублей (вместо прежних 1 000 руб.); кандидаты наук – 2 000 рублей (вместо прежних 700 руб.).

