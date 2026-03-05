 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦИКЛ ТРЕНИНГОВ ПО УСТОЙЧИВОМУ ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Четверг, 05 марта 2026 19:26
Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошли обучающие тренинги по виноградарству, организованные проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии. В обучении приняли участие виноградари и виноделы из различных районов Абхазии.

Обучение провёл международный эксперт Эмилио Пейро – агроном с многолетним опытом работы в ведущих винодельческих регионах Испании и других стран, специализирующийся на внедрении устойчивых агротехнических практик и повышении качества виноградного сырья.

Программа объединила теоретические лекции и практические занятия на виноградниках. Основное внимание было уделено зимней обрезке с акцентом на поддержание физиологического баланса растения для достижения запланированных показателей урожайности. Участники ознакомились с различными системами формирования виноградной лозы и получили практические рекомендации по их выбору и применению с учётом сортовых особенностей и агроклиматических условий.

Отдельный блок был посвящён вопросам понимания типов почв, оценке их характеристик и проведению подготовительных работ перед началом вегетационного периода. Практическая часть позволила закрепить полученные знания непосредственно в полевых условиях, разобрать конкретные ситуации и получить экспертные рекомендации по их решению.

Тренинги состоялись в рамках проекта «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2026 19:40

