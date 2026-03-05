СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Кабинета министров Республики Абхазия. На заседании рассмотрели и приняли следующие вопросы: об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 205 миллионов рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 250 миллионов рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 8 миллионов рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений». Финансирование Программы осуществляется за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в 2026 году в размере 12 млн 488 тысяч рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями». Финансирование Программы осуществляется за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в 2026 году в размере 96 миллионов 550 тысяч рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 450 тысяч рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 60 миллионов рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2026 году в размере 6 миллионов рублей.

Об утверждении межведомственной целевой программы на 2026 год «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения». Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия на 2026 год в размере 35 миллионов рублей.

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2026 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 2024 году в размере 20 миллионов рублей.

О государственной программе «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год».

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 30 декабря 2025 года № 6359-С-VII «О республиканском бюджете на 2026 год».

Итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2025 год «Развитие демографии», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 марта 2025 года №68 Об особом порядке подтверждения электрических мощностей в Республике Абхазия.

Об организации и проведении ежегодного международного фестиваля имени Б. В. Шинкуба «Ахаҳәеиҩса» («Рассеченный камень»).

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах от 12 апреля 2023 года.

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 марта 2021 года, №22 «Об установлении ежемесячной доплаты за ученое звание действительного члена Академии наук Абхазии и члена-корреспондента Академии наук Абхазии и за ученую степень доктора и кандидата наук». доктора наук будут получать доплату в размере 3 000 рублей (вместо 1 000 руб.); кандидаты наук — 2 000 рублей (вместо 700 руб.).

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности».

