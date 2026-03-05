ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии одобрил проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах от 12 апреля 2023 года.

Вице-премьеру Джансуху Нанба делегированы полномочия на подписание проекта протокола, разрешив вносить изменения, не имеющие принципиального значения.

«Наши международные отношения с Республикой Башкортостан, и в целом с Российской Федерацией, очень динамично развиваются в социальной, культурной, торговой-экономической сфере и действующий протокол, который мы сейчас рассматриваем, ещё шире даёт нам возможность и полномочия осуществлять эту деятельность, представляющую взаимный интерес как для Республики Башкортостан, так и для нашей страны», – сказал премьер-министр.

Кабинет министров одобрил новую редакцию статьи 4 соглашения:

«Стороны создают в пределах своих полномочий необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес, включая создание и эффективное развитие объектов социальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории Республики Абхазия, а также проведение мероприятий, направленных на решение экономических, транспортных, коммунальных, экологических, социально-демографических, гуманитарных и других вопросов в Республике Абхазия».

Об этом сообщает сайт КМ.