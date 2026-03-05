ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление, регулирующее порядок подтверждения прав на технологическое присоединение к электросетям. Документ представил министр энергетики Батал Мушба.

Новые правила распространяются на организации, которые фактически используют электроэнергию, но не оформили необходимые документы в установленный срок.

Речь идет об объектах, при присоединении к линиям электропередач до 27 сентября 1991 г., и документах, свидетельствующих о согласии Единого оператора согласия на присоединения с 27 сентября 1991 г. по 6 марта 2009 года.

Принятое решение позволяет легализовать фактически существующие подключения на основании утвержденного перечня документов. Порядок не затрагивает объекты, введенные в эксплуатацию после 2009 г., и не предполагает упрощенной процедуры для новых потребителей.

При отсутствии полного пакета документов, включая схемы электроснабжения или акты разграничения балансовой принадлежности, решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

Для этих целей создана межведомственная комиссия с участием единого оператора электросетей и представителей местных администраций.

Постановление вступает в силу и будет действовать до 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает сайт КМ.