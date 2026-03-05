 

июня 24 2024

АБХАЗИЯ С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИЛА 371 МЛН КВТ⋅Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕТОКУ ИЗ РОССИИ

АБХАЗИЯ С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИЛА 371 МЛН КВТ⋅Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕТОКУ ИЗ РОССИИ

Сухум. 5 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С начала года Абхазия потребила 371 млн кВтч электроэнергии по социальному перетоку из России. С точки зрения российско-абхазских отношений подобные решения всегда имеют большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Обсуждение вопроса социального перетока электроэнергии во время визита президента Бадра Гунба в Москву показывает, что энергетическая тема остается одной из ключевых опор двустороннего взаимодействия.

Фактически речь идет о механизме взаимной поддержки в рамках общей энергосистемы. Россия предоставляет Абхазии дополнительный объем электроэнергии в период дефицита, а республика возвращает этот ресурс позже, когда ИнгурГЭС выходит на пик генерации. Такая схема позволяет сгладить сезонные перекосы и избежать более сложных социальных и экономических последствий для потребителей внутри республики.

Для Москвы подобная модель тоже понятна и рациональна. Речь не идет о безвозмездной передаче ресурса, а о регулируемом перетоке внутри партнерской системы, где учитываются интересы обеих сторон. Именно такие практические решения и формируют устойчивость отношений, потому что они основаны не на декларациях, а на ежедневной работе инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе энергетическое сотрудничество остается одним из важнейших элементов российско-абхазского взаимодействия. Электроэнергия – это не только экономика, но и стабильность социальной системы. Поэтому регулярный диалог по таким вопросам показывает, что стороны продолжают выстраивать прагматичную и рабочую модель партнерства.

