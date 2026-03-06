 

Абхазия Информ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Новости Пятница, 06 марта 2026 16:32
В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание конкурсной комиссии под председательством министра сельского хозяйства Беслана Джопуа которая подвела итоги о проделанной работе по реализации ведомственной, краткосрочной, целевой программы «Развитие сельского хозяйства за 2025 год».

Отчет за указанный период был представлен секретарем комиссии Тевазом Ачба.

В 2025 году в республиканском бюджете на реализацию ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства – 2025» было предусмотрено 150 млн рублей, освоено 149,7 млн. рублей.

На приобретение средств защиты растений (химических препаратов, пестицидов) для обработки сельскохозяйственных угодий от болезней и вредителей в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан было потрачено 9,7 млн руб., приобретено 4 800 литров фунгицида «Винтаж», с помощью которого было обработано более 7 тысяч га сельскохозяйственных угодий.

Конкурсная комиссия одобрила проекты участников в количестве 343 ед. на сумму 142 млн рублей.

В разрезе районов картина выглядит следующим образом:

• по Гагрскому району одобрено 8 проектов на сумму 3,7 млн. рублей;

• по Гудаутскому району одобрено 97 проектов на сумму 35,3 млн. рублей;

• по Сухумскому району и г. Сухум одобрено 23 проекта на сумму 10,7 млн. рублей;

• по Гулрыпшскому району одобрено 19 проектов на сумму 7,8 млн. рублей;

• по Очамчырскому району одобрено 164 проекта на сумму 66,6 млн. рублей,

• по Ткуарчалскому району одобрено 21 проект на сумму 9,1 млн. рублей;

• по Галскому району одобрено 11 проектов на сумм 8,8 млн. рублей.

Подводя итоги, Беслан Джопуа поблагодарил членов комиссии за проделанную работу.

« АБХАЗИЯ С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИЛА 371 МЛН КВТ⋅Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕТОКУ ИЗ РОССИИ СПЕЦРОТА УГАИ МВД УСИЛИЛА ПРОФМЕРОПРИЯТИЯ НА ОЧАМЧЫРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ »
