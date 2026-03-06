СПЕЦРОТА УГАИ МВД УСИЛИЛА ПРОФМЕРОПРИЯТИЯ НА ОЧАМЧЫРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В результате профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности в области дорожного движения, сотрудниками подразделений Госавтоинспекции министерства внутренних дел за 4 марта текущего года выявлено 219 административных правонарушений.

В том числе – 8 за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Двое водителей под воздействием наркотических средств и двое в алкогольном опьянении выявлены сотрудниками роты специального назначения управления ГАИ в результате выездных мероприятий в Очамчырском районе в сопровождении специалиста мобильной лаборатории наркологического диспансера.

С 29 автомобилей сняты тонировочные пленки, нанесенные с нарушением установленных норм тонирования лобовых стекол, о чем составлены соответствующие протоколы.

Профилактические мероприятия проводятся по всей республике ежесуточно.

Об этом сообщает сайт МВД.