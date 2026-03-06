РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял участие в мероприятии, организованном в сухумской средней школе № 3 по изучению правил дорожного движения для учеников младших классов. Познавательный классный час посетили начальник управления ГАИ МВД республики Дамей Авидзба и Астанда Таркил – начальник Управления образования администрации г. Сухум.

Целью классного часа стало формирование у детей понимания важности соблюдения правил дорожного движения, привлечение их внимания к безопасному поведению на улице и вблизи проезжей части. Содержательная программа мероприятия включала в себя разнообразные формы работы, направленные на закрепление полученных знаний в игровой форме.

Ребята активно участвовали в обсуждениях, демонстрируя неплохие знания и готовность отвечать на поставленные вопросы. Для большей вовлеченности ученики были разделены на команды, что добавило соревновательный азарт и способствовало командной работе.

Роберт Киут подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, направленных на ознакомление подрастающего поколения с правилами дорожного движения.

Министр отметил, что именно такие занятия формируют у детей ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих, закладывая фундамент для будущих законопослушных граждан.

Дамей Авидзба отметил самоотдачу учителей, которые сумели сделать процесс обучения таким эффективным и увлекательным.

По завершению классного часа каждому ребенку вручили красочные брошюры с иллюстрациями, разработанные Госавтоинспекцией МВД специально для дошкольников и школьников, чтобы знания о правилах дорожного движения остались с ними надолго.

Об этом сообщает сайт МВД.