СУХУМ ИЗУЧАЕТ МОСКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация во главе с мэром Сухума Тимуром Агрба и замминистра МВД Абхазии Бесланом Чкадуа посетила Департамент информационных технологий Москвы. Визит призван помочь в реализации проекта «Безопасный город в столице Абхазии».
Гости побывали в Ситуационном центре столицы, где ознакомились с работой «умного города» и передовыми цифровыми проектами. В состав делегации также вошли представители городской администрации и МВД.
– Агрба Батал – врио начальника управления правового обеспечения МВД РА, полковник милиции;
– Сергинава Эдуард – начальник управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД РА, п/полковник милиции;
– Авидзба Руслан – начальник управления городским хозяйством администрации г. Сухум;
– Халбад Дмитрий – и.о. генерального директора ООО «Система».
Главным пунктом программы стало посещение Ситуационного центра Москвы, где ознакомились с работой центра, цифровыми продуктами и проектами. Обмен опытом с Москвой – важный шаг для внедрения современных технологий в систему безопасности Сухума и создания надежной городской инфраструктуры.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ЛАНА КИУТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ
- АБХАЗИЯ ПРОШЛА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗ ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
- ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ
- РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС
- СПЕЦРОТА УГАИ МВД УСИЛИЛА ПРОФМЕРОПРИЯТИЯ НА ОЧАМЧЫРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ