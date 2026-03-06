СУХУМ ИЗУЧАЕТ МОСКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация во главе с мэром Сухума Тимуром Агрба и замминистра МВД Абхазии Бесланом Чкадуа посетила Департамент информационных технологий Москвы. Визит призван помочь в реализации проекта «Безопасный город в столице Абхазии».

Гости побывали в Ситуационном центре столицы, где ознакомились с работой «умного города» и передовыми цифровыми проектами. В состав делегации также вошли представители городской администрации и МВД.

– Агрба Батал – врио начальника управления правового обеспечения МВД РА, полковник милиции;

– Сергинава Эдуард – начальник управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД РА, п/полковник милиции;

– Авидзба Руслан – начальник управления городским хозяйством администрации г. Сухум;

– Халбад Дмитрий – и.о. генерального директора ООО «Система».

Главным пунктом программы стало посещение Ситуационного центра Москвы, где ознакомились с работой центра, цифровыми продуктами и проектами. Обмен опытом с Москвой – важный шаг для внедрения современных технологий в систему безопасности Сухума и создания надежной городской инфраструктуры.

Об этом сообщает сайт МВД.