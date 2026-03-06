ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. К содержанию под стражей санкционирован подозреваемый в разбойном нападении Рузняев Тамаз Гивиевич, 2002г.р. Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления провели сотрудники 1-го отдела милиции столичного УВД.

Преступление имело место в г. Сухум, когда на тот момент неизвестный, примерно в 02:30 ночи 2 марта проник в домовладение по ул. 1-я Деповская. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у хозяина дома, 1948 г.р. денежные средства и, получив отказ, ударил пожилого мужчину, после чего завладел имуществом пенсионера в сумме 45000 рублей и скрылся.

Сотрудники милиции оперативно установили личность нападавшего и впоследствии задержали ранее судимого за имущественные преступления жителя г. Сухум Тамаза Рузняева. В ходе проведенного обыска по месту жительства последнего было изъято похищенное имущество, а именно 9 купюр номиналом по 5000 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рузняева Т. Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РА, проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.