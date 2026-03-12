ИЗ УФЫ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ И МИНСК В 2026 ГОДУ
Новости Четверг, 12 марта 2026 19:55
Сухум. 12 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В этом году из Уфы могут запустить прямые авиарейсы в Минск и Сухум. Об этом сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова.
По ее словам, в высокий сезон туристы смогут улететь в эти направления. Рейсы в Минск планируют возобновить ориентировочно к концу мая. Сейчас ведутся переговоры, чтобы в будущем летать в столицу Беларуси круглый год с двумя частотами в неделю.
Также прорабатывается возможность полетов в Сухум в пиковый туристический сезон.
Последнее от Super User
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРИГОРА ОГАНЯН НАПРАВЛЕНО В СУД
- ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ МИХАИЛА БАРЦИЦ
- В 2025 ГОДУ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 350 НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ
- СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
- ЭРАСТ АГУМАВА: УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА ВЛАСТИ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АБХАЗИИ